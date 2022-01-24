В Ворошиловском районе специалисты выполнили уже более 50% работ по созданию свайного основания фундамента здания будущей школы по улице Кузнецкой. Строительство школы ведется по региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

По данным городской администрации, в настоящее время с помощью крана-копра рабочие погрузили в грунт более 600 из 1237 железобетонных свай длиной до 12 метров. Параллельно с этим специалисты приступили к устройству железобетонного ростверка – данные работы завершены на 25%. Также стартовал монтаж стен цокольного этажа и железобетонных колон, которые впоследствии будут служить опорой для монолитных плит перекрытия. На объекте ежедневно трудятся 30 рабочих, задействовано более 10 единиц техники.

Согласно контракту общеобразовательное учреждение будет сдано в эксплуатацию до конца 2022 года. В новой школе предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со зданием школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками.