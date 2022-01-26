В связи с недовольством волгоградцев новой транспортной системы, власти города вновь корректируют расписание и маршруты общественного транспорта.

Как сообщает РИАЦ, по результатам обращений в Кировском районе были организованы: дополнительные утренние рейсы автобусов №№ 2 и 55 для перевозки рабочих на промышленные предприятия; увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте №25 и на линии скоростного трамвая; внесены изменения в схему движения автобусов малого класса маршрута №50; прорабатывается дополнительный транспортный маршрут для обслуживания пассажиров в часы пик на участке «Площадь Титова – ул. Порт-Саида». Кроме того, муниципалитет внес изменения в схему движения вспомогательного маршрута №4 «Железнодорожная больница — ул. Пархоменко». С 27 января автобусы малого класса будут следовать от железнодорожной больницы в Ворошиловском районе через ост. «ул. Пархоменко» до ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Таким образом, для удобства жителей общая протяженность линии будет значительно увеличена.

Что касается несоблюдения интервала движения, то представители транспортных предприятий списывают эту проблему на возросшую заболеваемость среди водителей. Департамент городского хозяйства решает вопрос о создании кадрового резерва водителей и увеличении единиц подвижного состава.

Также был поднят вопрос продления действия пересадочного тарифа карты «Волна», что позволит горожанам совершать большее количество пересадок в рамках одной поездки.