В конце января в Волгоградской областной библиотеки для молодежи будет проведен отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2021-2022. Мероприятие будет проходить 29 января в 14:00.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в нынешнем сезоне чемпионата региональные отборочные туры планируется провести более чем в 200 городах России и 20 зарубежных странах. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Организатор чемпионата — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

«Открой рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в суперфинал чемпионата, который пройдёт на Красной площади в Москве.

Для участия в отборочном туре чемпионата нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join Возрастное ограничение – 18+. Участие в чемпионате бесплатное. Организаторы чемпионата просят участников и зрителей не забыть о том, что участие в событии возможно только при наличии маски.