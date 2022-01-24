Благоустройство пешеходных зон займется ООО «Альянсстройком». Подрядная организация была определена по результатам открытого аукциона. Подрядчику предстоит привести в порядок территории по ул. Коммунистической и ул. им. В.И. Ленина в Центральном районе. Работы стартуют с наступлением весны и будут проводиться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает городская администрация, согласно проектно-сметной документации на пешеходных зонах по ул. Коммунистической и ул. им. В.И. Ленина вдоль Комсомольского сада исполнителю предстоит уделить особое внимание озеленению – компания в дополнение к существующим растениям высадит свыше 1000 крупномерных деревьев и кустарников. Появятся в парке и новые малые архитектурные формы – полигональные фигуры «Волк», «Птица», «Медведь», «Лиса». Для удобства горожан на территории установят свыше 50 скамеек, также будет обновлено покрытие тротуаров и смонтировано новое уличное освещение.