ТРЦ «Акварель» предлагает написать письма ветеранам, которые будут приниматься в торговом центре в рамках акции «Машина времени». Принять участие в акции могут абсолютно все.

Как сообщает пресс-служба торгового центра, патриотическая акция «Машина времени» проводится в честь празднования 79-й годовщины победы в Сталинградской битве. Каждый желающий может написать письмо ветерану и оставить в пункте приема писем. Все ваши весточки будут переданы через международный благотворительный фонд «Сталинградская битва».

Акция будет проходить до 2 февраля. Пункт приёма писем — вход «Волга», 1 этаж, рядом с эскалаторами. ВАЖНО! Оставляйте, пожалуйста, письма в незаклеенных конвертах.

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