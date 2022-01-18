Будущей весной аграриям предстоит засеять более 1,4 млн га площадей. Для проведения ярового сева на этот год сельхозпроизводителям потребуется порядка 60 тысяч тонн семян. К сегодняшнему дню обеспеченность уже составляет 48,5 тысячи тонн — 81% от плана.

Как сообщает областная администрация, под яровые зерновые культуры в текущем году будет отдано 486 тысяч га, под кормовые отдадут 115,4 тысячи га, а техническими будет засеяно 840 тысяч га; картофель, овощи, бахчевые займут 41,3 тысячи га.

Все заготовленные семена прошли проверку на сортовые и посевные качества. Продолжается закупка оригинальных и элитных семян — на сегодня их запас превышает 2 тысячи тонн.

Кроме того, для проведения весенних полевых работ 2022 года сельхозпроизводители занимаются приобретением минеральных удобрений. В настоящее время заключены соглашения с заводами-производителями, сформирован перечень региональных дистрибьюторов, осуществляющих поставку. В текущем году планируется внести 112,6 тысячи тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Напомним, что Волгоградская область входит в число субъектов-лидеров по объемам закупаемых удобрений и внесению их на единицу площади.