Специалисты начали обследовать русла рек, для оценки пропускной способности и рисков возникновения негативного воздействия паводковых вод на населённые пункты. Также оценивается состояние гидротехнических сооружений на территории 13 паводкоопасных районов Волгоградской области.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обследования проводит межведомственная комиссия, в которую входят специалисты облкомприроды, областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, представители ГУ МЧС России по Волгоградской области, регионального Ростехнадзора. Члены комиссии определяют места возможного образования заторов во время половодья, выявляют наличие источников потенциального загрязнения водных объектов, оценивают состояние подъездных путей к водным объектам.

В случае выявления в руслах рек естественных или искусственных препятствий, которые могут вызвать заторы, а также обнаружения на берегах опасных объектов – свалок, скотомогильников — способных в случае чрезвычайной ситуации негативно повлиять на экологическую ситуацию, органам местного самоуправления даются рекомендации по осуществлению мероприятий, направленных на сведение к минимуму риска затопления.

На особый контроль берутся гидротехнические сооружения, призванные обеспечивать безаварийный пропуск паводковых вод.