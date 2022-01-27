За прошлый год в рамках программы капремонта многоквартирных домов благодаря принятым решениям в Волгограде удалось существенно ускорить замену выработавших свой срок эксплуатации лифтов. До конца 2021 года в жилом фонде региона в эксплуатацию ввели 1050 новых подъёмников.

Как сообщает областная администрация, в 2021 году работы (как комплексные, так и по отдельным видам) охватили 533 МКД. В том числе в 282 многоэтажках заменили 1050 лифтов на современные. Общий объём финансирования составил 3,1 млрд руб. Уровень собираемости взносов на капремонт в целом по региону достиг 94,5%, что также способствовало эффективной реализации намеченных планов.

В 2022 году капремонт охватит уже более тысячи МКД. В частности, региональный оператор планирует заменить 1248 лифтов в 367 многоэтажках. В настоящее время ведётся контрактование работ, к которым подрядные организации приступят при наступлении благоприятных погодных условий.