Сотрудники музея-панорамы «Сталинградская битва» приглашают на очередной мастер-класс, где покажут как самостоятельно смастерить «Символ мира». Во время мастер-класса участники смогут изготовить из фетра Голубя мира и узнать об истории этого широко известного символа.

Как сообщает пресс-служба музея, мастер-класс «Символ мира» будет проходить 22 января, сбор в вестибюле музея-панорамы в 12:50. Возрастное ограничение: 10+.

Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.

Сотрудники музея напоминают, что посетители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в музей только при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок и/ или респираторов). Остальные посетители должны иметь двухмерный штриховой код (QR- код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией. Основанием для допуска также считается выданный в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательный результат ПЦР — исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненный за сутки до посещения музея.