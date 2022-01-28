В день празднования 79-й годовщины Сталинградской победы в музее «Память», при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, откроется фотодокументальная выставка «Рассекреченные архивы».

По данным регионального комитета культуры, в экспозиции будут представлены уникальные документы из архива УФСБ России по Волгоградской области. Они содержат данные советской разведки о положении окруженной под Сталинградом 6-й полевой немецкой армии в начале и в конце января 1943 года.

Представленные документы также раскрывают тяжелое положение местного населения, оказавшегося в тылу немецких, итальянских, румынских соединений.

Необычное экспозиционное решение выставки позволит ознакомиться не только с наиболее интересными фрагментами рассекреченных материалов, но и с их полными версиями. Документальный ряд дополнен фотографиями из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва».

Выставка «Рассекреченные архивы» будет работать до 9 марта 2022 года.