В профилактических рейдах, направленных на пресечение незаконных вырубок хвойных насаждений, принимают участие более пятисот инспекторов лесного хозяйства, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и казачества.

Как сообщает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, до и после новогодних праздников обследование участков хвойных насаждений традиционно проходит в усиленном режиме и впервые этой зимой с применением квадрокоптеров. На сегодня уже проведено 1574 рейда, установлены несколько нарушений в лесах — они зафиксированы в конце декабря прошлого года на территории Иловлинского и Кумылженского муниципальных районов.

Проверочные мероприятия продолжаются и в настоящее время. Кроме того, на всех постах ДПС по Волгоградской области организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимой древесины.

Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – согласно статьи 260 УК РФ виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет.