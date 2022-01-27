В начале февраля в библиотеке имени Максима Горького откроется выставка «Кот родом из Волгограда» дизайнера-декоратора, мастера по вязанию Ирины Пахомовой. В экспозиции будет представлено более 30 авторских работ.

Как сообщает региональный комитет культуры, выставка «Кот родом из Волгограда» – это десятки красивых мягких, таких уютных и очаровательных зверюшек, кукол и героев сказок, созданных добрыми руками. Среди них – множество разноцветных и «разногабаритных» котов, кошек и котиков, есть даже и всеми любимый герой японского мультфильма «Мой сосед Тоторо». Самое же невероятное изделие, представленное на выставке, – это целая избушка на курьих ножках, к которой прилагается и печь, и Емеля, сделанные вручную невероятно талантливыми руками мастерицы.

Открытие выставки «Кот родом из Волгограда» состоится 1 февраля в рамках проекта «Декоративно-прикладной код: сквозь века и столетия». Данный проект особенно значим в 2022 году, который объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России. Выставка будет работать на 2-м этаже библиотеки до 27 февраля 2022 года.