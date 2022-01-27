Волгоградцам предлагают присоединиться к благотворительной эстафете дарения книг, организатором которой выступает Волгоградская областная детская библиотека. Мероприятие будет проводиться с 1 по 14 февраля в рамках VI общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Как сообщает региональный комитет культуры, главная идея эстафеты – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком, который очень ждут и дети, и взрослые. Мероприятие объединит всех поклонников книги и чтения, тех, кому не безразлично будущее нашей страны, кто заботится о формировании культурных ценностей подрастающего поколения.

В дни эстафеты библиотека с благодарностью примет в дар книги, список которых, составлен с учетом пожеланий юных читателей или отсутствия их в достаточном количестве в фонде учреждения. Итоги эстафеты будут подведены 14 февраля, в Международный день книгодарения. Информация о событии и дарителях будет освещена на официальном сайте учреждения. По вопросам благотворительного участия в эстафете обращаться по телефону 8(8442) 37-72-56

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» шестой год подряд проходит по инициативе ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Волгоградская областная детская библиотека ежегодно становится её участником. В 2021 году в рамках акции библиотеке было подарено более 500 экземпляров книг.