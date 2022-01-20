В регионе продолжается модернизация существующих и строительство новых спортивных объектов. В текущем году принять посетителей готовятся сразу 13 новых спортивных объектов. Это универсальные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, водные и футбольные спортсооружения.

Как сообщает областная администрация, четыре площадки со специальным оборудованием, предназначенным для подготовки к выполнению и проведению тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) откроются в Даниловском, Котельниковском, Котовском и Урюпинском районах региона. Таким образом, количество «гтошных» мини-арен в различных населённых пунктах Волгоградской области возрастет уже до 28-ми.

В Дзержинском районе Волгограда готовится принять первых спортсменов физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (42х24 м) — объект со зрительскими трибунами и современным табло станет базой не только для Центра развития гандбола «Динамо», но и площадкой для других видов спорта.

Дополнительные возможности для оздоровления в современных условиях появятся и у жителей Быково — в рабочем посёлке откроется универсальный спортивный зал с ареной размером 40х20 метров, а также административными, служебными и прочими вспомогательными помещениями.

В Волжском для любителей футбола всех возрастов свои двери откроет крытый футбольный манеж, внутри которого разместится современное поле (90х55 м) — общая площадь сооружения составит 6500 кв.м. По соседству — уже на футбольном поле под открытым небом — завершится укладка искусственного газона.

Все сооружения построены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Также благодаря этой программе в 2022 году запланировано приобретение оборудования для создания так называемой «Умной спортивной площадки» на свежем воздухе — специальные механизмы, приспособления и снаряжение позволят вести занятия с виртуальным тренером и «объяснят» все правила пользования тем или иным установленным тренажёром, подберут комплекс упражнений и правильную технику их выполнения. Кроме того, продолжится обновление и оснащение материально-технической базы в уже работающих спортивных учреждениях Волгоградской области.

Три новых сооружения волгоградский регион получит в 2022-м году в рамках областной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Ольховке и рабочем посёлке Октябрьский примут местных жителей, желающих заниматься игровыми и другими видами спорта. В Калаче-на-Дону откроется плавательный бассейн на пять водных дорожек.