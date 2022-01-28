Ежегодно в Волгограде в рамках празднования годовщины Победы в Сталинградской битве проходит памятный легкоатлетический забег. Этот год исключением не станет, мероприятие будет проходить 2 февраля в день празднования 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве. Участником забега может стать любой желающий.

Как сообщает комитет молодежной политики и туризма, участникам предложат на выбор одиночные дистанции на 5 и 10 километров, а также командное участие. В этом году в среду, 2 февраля, сигнал к старту будет дан в 10:30. А за полчаса до этого состоится торжественная церемония открытия.

Начало и конец дистанций организуют у Центральной лестницы на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Сама трасса пройдет по Нулевой продольной магистрали в границах улицы Калинина и подъема на 7-ю Гвардейскую.

Для тех, кто побежит 5 километров, нужно будет сделать один круг. Для дистанции в 10 километров легкоатлетам придется пробежать два.

У всех желающих есть возможность стать участником пробега. Регистрация будет доступна до 31 января включительно на сайте https://reg.place/events/tyn3z4