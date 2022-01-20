Жители и гости города смогут побывать на первой масштабной выставке орхидей, которую сейчас готовят к открытию специалисты ботанического сада. Выставка откроется уже на следующей неделе в Волжской оранжереи регионального ботанического сада. На ней будут представлены редкие виды тропических растений из закрытых фондов учреждения.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, посетители сада смогут познакомиться с более чем 40 сортами и видами цветущих цимбидиумов, фаленопсисов, дендробиумов, пафиопедилумов, фрагмипедиумов, драгоценных лудизий. На ботанической прогулке, можно не только увидеть огромное разнообразие форм орхидей, но и получить консультации специалистов по уходу за этими экзотическими растениями и их размножению.

Подарком для гостей сада станут созданные флористами с использованием орхидей фотолокации, которые позволят надолго сохранить праздничное настроение и воспоминание о «прогулке по тропикам».

Выставка орхидей откроется 23 января на базе Волжского тепличного хозяйства по адресу ул. Набережная, 2Л и продлится до 29 января.