Авиакомпания Utair приступила к выполнению полетной программы в Белгород. Начиная с 12 января 2022 года в Белгород из волгоградского аэропорта можно улететь прямым рейсом.

По данным Международного аэропорта Волгограда, полетная программа авиаперевозчика сформирована на данный момент до конца весенне-летнего периода 2022 года – до 28 октября 2022. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и пятницам. Вылет рейса в среду запланирован на 8:00, прилет из Белгорода обратно – в 14:40. По пятницам самолеты будут вылетать из волгоградского аэропорта в 09.35, прилетать обратно – в 15:00. Время в пути – 2 часа 15 минут. На маршруте задействованы самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел.

Стоимость билета в одном направлении – от 1 608 рублей (тариф «Минимум», включающий в себя одно место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг). Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании Utair.