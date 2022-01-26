Планируется, что в 2022 году сельхозпроизводители закупят более 2 тысяч единиц техники. С начала года парк уже пополнили новые трактора, комбайны, сеялки — приобретено 44 машины почти на 400 млн рублей.

Как сообщает областная администрация, регион занимает лидирующие позиции по обновлению машинно-тракторного парка и находится в пятерки лучших. Так, за прошлый год аграриями было закуплено 2961 единиц сельхозтехники — на 548 единиц больше, чем в 2020 году. На эти цели было направлено свыше 10,2 млрд рублей. Хозяйства пополнили 795 тракторов, 311 комбайнов и 1855 единиц другого оборудования.