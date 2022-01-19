В Волгограде продолжаются работы по капитальному ремонту Театра юного зрителя. На данный момент рабочие завершили замену кровли и установили новые окна, а также демонтировали старую облицовку на вспомогательном здании. В ближайшее время работы начнутся и на основном корпусе театра.

Как сообщает региональный комитет культуры, сейчас специалисты ведут работы по утеплению и отделке фасада вспомогательного здания. Ремонт основного здания начнется с наступлением благоприятных погодных условий, в том числе, специалистам предстоит обновить декоративные мозаичные панно на главном входе в театр.

Напомним, первый этап работ в ТЮЗе подразумевает капитальный ремонт кровли и фасадов, замену инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории, обустройство новой архитектурной подсветки, для маломобильных посетителей установят пандусы.