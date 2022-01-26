билайн проанализировал активность абонентов на горнолыжных курортах «Газпром», «Роза хутор», «Курорте Красная Поляна», «Шерегеш», «Абзаково», «Эльбрус Азау», «Эльбрус Чегет» и «Завьялиха». Туристы делились своими впечатлениями в социальных сетях и скачивали нужный контент, ожидая свою очередь на подъемник, наслаждаясь видом с горных вершин, закладывая виражи на трассе и отдыхая вечером в кафе и гостиницах.

Среди самых высоких точек курортов, обеспеченных высокоскоростным мобильным интернетом, больше всего трафика туристы скачали на высоте 2750 метров – на смотровой площадке с захватывающими видами в ГК «Эльбрус Чегет». Там, абоненты скачали и отправили больше 5,25 терабайт.

Среди самых низких точек курортов впереди сибиряки. После дня катания и экскурсий, во время отдыха, туристы больше всего скачали трафика в гостиницах и кафе поселка Шерегеш. Восемь терабайт трафика ушли на фильмы онлайн, аудиосервисы, скроллинг ленты социальных сетей, приложения для игр и интернет-серфинг.

На горнолыжных курортах в регионах России билайн обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом большинство гостиниц, кафе, подъемников, станций канатных дорог и мест общего пользования. Благодаря этому отдых становится еще комфортнее и безопаснее. Сеть базовых станций в горах позволяет использовать мобильный интернет без ограничений. Всего на курортах «Газпром», «Роза хутор», «Курорте Красная Поляна» (Краснодарский край), «Шерегеш» (Кемеровская область), «Абзаково» (Республика Башкортостан), «Эльбрус Азау» и «Эльбрус Чегет» (Республика Кабардино-Балкария), «Завьялиха» (Челябинская область) было скачано 103 ТБ. Общая продолжительность разговора составила более 1 миллиона минут.

Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) Бислан Магомадов:

«В 2021 году билайн сделал значительный вклад в развитие инфраструктуры горнолыжного кластера региона. Были построены дополнительные базовые станции на посадочных площадках и линиях канатных дорог на пяти горнолыжных курортах. В Кабардино-Балкарии на ГК «Эльбрус Азау» и ГК «Эльбрус Чегет», в Сочи на курортах «Газпром», «Роза хутор» и «Курорте Красная Поляна». Высокоскоростной мобильный интернет доступен на большинстве горнолыжных трасс. В 2022 году мы продолжим развивать сеть в регионе».