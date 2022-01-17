В теплицах региона собирают первый урожай овощных культур 2022 года. По итогам первого сбора тепличные хозяйства собрали порядка двух тысяч тонн огурцов и томатов.

Как сообщает областная администрация, в первые две недели января в тепличном комплексе «Ботаника» (ООО «Овощевод») валовый сбор огурцов и томатов составил более 1,5 тысячи тонн, а ООО «Агрокомплексе «Волжский» прибавил к общей овощной корзине еще порядка 185 тонн томатов. Первый урожай огурцов собирают и в комплексе «Заря» — на следующей неделе партия товара поступит в фирменные магазины сети.

Кроме того, в хозяйстве завершено строительство высокотехнологичного рассадного комплекса площадью 5 гектаров. Мощность рассчитана на 1,5 млн штук растений. Наличие нескольких зон с регулируемым климатом позволяет выращивать разные культуры одновременно.

В «Агрокомплексе «Волжский» приступили к строительству второй очереди высокотехнологичных теплиц площадью 10,4 га.

Увеличение мощностей комплексов отразилось и на показателях валового сбора продукции: в 2021 году он составил 85 тысяч тонн — в 2 раза больше уровня 2014 года.