В Красноармейском районе Волгограда продолжается строительство новой школы на тысячу мест по улице 2-й Штурманской. Здание уже подключили к теплосетям, что позволило рабочим приступить к чистовой отделке. Общеобразовательное учреждение на тысячу мест будет сдано в эксплуатацию в 2022 году.

Как сообщает городская администрация, к сегодняшнему дню подрядная организация на 70% завершила штукатурные работы. В 50% кабинетов произведено окрашивание потолков. Также продолжается монтаж кафельной плитки в санузлах здания школы и устройство внутренних инженерных сетей – полностью смонтированы сети водоснабжения и водоотведения, а также канализационные насосные станции.

Кроме того, специалисты продолжают облицовку фасада здания яркими линеарными панелями – работы выполнены на 40%. На прилегающем к зданию участке специалисты подготовили основания под устройство футбольного поля и многофункциональных спортивных площадок — на финальном этапе здесь будет смонтировано травмобезопасное покрытие. Данные работы планируется выполнить с наступлением благоприятных погодных условий. На объекте ежедневно задействовано 5 единиц спецтехники и порядка 90 рабочих.

По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного заведения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.