Музей-заповедник «Старая Сарепта» в рамках договора о сотрудничестве с региональным отделением ДОСААФ России в Волгоградской области проводит выставку, посвящённую 95-летию оборонной организации. На выставке представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории организации ДОСААФ.

Как сообщает региональный комитет культуры, история отношений ДОСААФ России и «Старой Сарепты» началась достаточно давно: долгое время в историческом здании Дома пастора располагался районный ДОСААФ, выполнявший задачи по укреплению обороноспособности страны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В сентябре 2021 года между музеем-заповедником «Старая Сарепта» и региональным отделением ДОСААФ России в Волгоградской области было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа стороны договорились объединить усилия по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Волгоградской области и популяризации деятельности ДОСААФ России.

Регулярно на базе музея-заповедника проводятся интерактивные программы, посвященные историческим датам и событиям военной истории, военно-исторические реконструкции и фестивали. Очередным мероприятием стала выставка, посвящённая 95-летию Добровольной организации содействия армии, авиации и флоту России.