В рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве для жителей и гостей города проведут две бесплатные экскурсии по городу. Экскурсии будут проводиться сотрудниками Туристско-информационного центра Волгограда.

По данным Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсии пройдут 1 и 2 февраля. Участие в экскурсии бесплатное, но необходима предварительная запись.

1 февраля в 13:00 — Пешеходная экскурсия на Мамаев курган (Бесплатно)

2 февраля в 13:00 — Пешеходная экскурсия по Аллее Героев (Бесплатно)

Количество мест ограничено, записаться и узнать подробности можно по телефону: 8 (8442) 52-98-93