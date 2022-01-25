Волгоградский планетарий ждет масштабная реконструкция, которая затронет не только здание, но и прилегающую территорию. На данный момент проектная документация для реставрации Волгоградского планетария и комплексного благоустройства прилегающей территории получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Как сообщает региональный комитет культуры, экспертной комиссией была изучена представленная документация, а также рассмотрены комплексные научные исследования, результаты обмеров и инженерно-технических изысканий. В результате проект реконструкции планетария и прилегающей территории был одобрен.

Согласно проекту в здании планируют заменить напольное покрытие; обновить потолки, системы отопления и электроснабжения; установить климатическое оборудование; смонтировать охранную и пожарную сигнализации; заменить кровлю планетария и обсерватории. Большой «звездный» зал модернизируют, заменив проекционную и звуковую технику; здесь также обустроят партер и амфитеатр, расширят эстраду. В зале лектория установят новые кресла и современное оборудование. Новый облик и содержание получат астро-кафе «Галактика», выставочная зона «Прошлое-Настоящее-Будущее» и другие пространства.

Особое внимание будет уделено историческому облику объекта культурного наследия: внутри по проекту проведут ремонтно-восстановительные работы на парадных лестницах и в вестибюле, отреставрируют декоративные панно и росписи, настенные светильники и люстры. Снаружи методом «инъекций» устранят трещины на стенах, обновят покрытия куполов и скульптурной группы «Мир», восстановят утраченные элементы декора на фасаде, который также будет отремонтирован. По историческим фотографиям изготовят объемные буквы вывески «Планетарий»: они украсят лицевую часть здания. Также отремонтируют входные группы.

После реконструкции архитектурной подсветкой оборудуют фасады и скульптуры, смонтируют систему полива. Возле планетария установят сенсорные терминалы, дополнительные малые архитектурные формы со скамейками, проведут работы по озеленению и благоустройству.

Напомним, Волгоградский планетарий открылся 19 сентября 1954 года. Он стал третьим таким объектом в СССР после московского и киевского. В его стенах побывали именитые космонавты Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Андриян Николаев.