Губернатор провел оперативное совещание, где обсуждалась текущая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области; адаптирование систем жизнеобеспечения к новым условиям работы; введение на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональных надбавок медперсоналу амбулаторного звена и службы скорой помощи.

На совещании глава региона отметил, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться.

Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего числа госпитализированных. При этом, еще недавно на их долю приходилось порядка 1%.

В Волгоградской области идет работа по поэтапному развертыванию инфекционного коечного фонда, обеспечению медоборудованием, формированию необходимого резерва лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Так, для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в сложный санитарно-эпидемиологический период необходим плавающий график работы дежурных смен с возможностью подмены заболевших специалистов студентами старших курсов высших и среднеспециальных учебных заведений, исходя из уже имеющегося опыта выстраивания такой работы в системе здравоохранения Волгоградской области. При этом будут предусмотрены дополнительные меры поддержки и стимулирования работников.

Отдельное поручение губернатор дал областному комитету здравоохранения: «В связи с объективным увеличением нагрузки на амбулаторное звено и службу скорой медицинской помощи в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки поручаю: ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи».