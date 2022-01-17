По итогам проведенного аукциона реконструкцией музея-заповедника «Старая Сарепта», займется волгоградская компания «БАЗИССТРОЙ».

По данным РИАЦ, согласно контракту подрядная организация приступит к работам уже в этом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно проектно-сметной документации подрядная организация должна обустроить парковочную территорию, расположенную между музеем «Старая Сарепта» и клинической больницей № 15. На объекте будет полностью обновлено покрытие — на площади свыше 1800 квадратных метров специалисты заменят старый асфальт, более 500 квадратных метров замостят тротуарной плиткой по периметру рекреационной зоны. Существующие растения дополнят крупномерными деревьями — остролистным кленом и ивой высотой до 3 метров. Уход за насаждениями обеспечит система поливочного водопровода.

В перспективе в порядок будет приведено все пространство вокруг музея-заповедника, включая площадь Свободы.