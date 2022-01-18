В регионе стартовала V межрегиональная акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», организатором которой выступает Волгоградская областная детская библиотека. Акция приурочена к 300-летию прокуратуры России и будет проводиться с 17 по 23 января.

Как сообщает областной комитет культуры, в рамках виртуальных и очных встреч при участии уполномоченных по правам ребенка, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органов Российской Федерации читатели детских библиотек станут участниками читательских конференций, громких чтений, попробуют себя в роли актеров на импровизированных театральных сценах, познакомятся с книжными выставками художественных произведений, в которых сформулированы основные правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт человечества, отражены правовые аспекты гражданского общества.

На каждой площадке по завершении громкого чтения и обсуждения прочитанного участники вместе с библиотекарями напишут отзыв, содержащий понимание основной морали книги. Все отзывы читателей будут опубликованы на сайте Волгоградской областной детской библиотеки.

В 2022 году мероприятия акции-флешбук пройдут в ряде регионов страны, среди которых – Алтайский край, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ростовская области и другие. Активно подключаются к проведению акции детские и школьные библиотеки Волгограда и Волгоградской области. В Волгоградской областной детской библиотеке пройдет более 20 встреч, участниками которых станут около 1000 детей и подростков.

Акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» проводится по инициативе Волгоградской областной детской библиотеки в пятый раз. В 2018 году мероприятие было приурочено к 100-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и прошло при активном участии специалистов комиссий. Тогда в акции приняли участие библиотеки и образовательные учреждения семи муниципальных районов и трех городских округов Волгоградской области. В 2019 году флешбук прошел в десяти муниципальных районах и четырех городских округах Волгоградской области, а также в библиотеках Липецкой и Тульской областей. Общее количество юных участников мероприятия за три года составило более 10 000 тысяч человек. С 2020 года акция проводится ежегодно в статусе крупнейшего межрегионального мероприятия правовой тематики, которое проходит более чем в 30 регионах страны и привлекает к участию десятки тысяч детей и подростков.