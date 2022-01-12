В Ворошиловском районе подходят к завершению работы по возведению берегоукрепительного сооружения протяжённостью 280 метров. Объект возводится по отдельной областной программе. Его готовность на сегодняшний день составляет 90%.

Как сообщает областная администрация, работы по укреплению участка правого берега Волги ведутся в пределах от ул. Иркутской до ул. Одесской и стартовали в июне 2021 года. За это время подрядной организацией выполнен основной запланированный проектом объём: произведён намыв песка, установлены сваи из трубошпунта, возведена упорная стенка. Завершить строительство планируют уже в конце марта текущего года. Специалистам предстоит укрепить откосы плитами, уложить щебёночное покрытие и обустроить пешеходные дорожки.

Отметим, конструкция берегоукрепительного сооружения разработана с учётом условий стыковки с существующими участками берегоукрепления, построенными ранее. Так, в 2017 году было завершено строительство объекта протяжённостью 2,9 км (от поймы реки Царицы до стадиона «Волгоград Арена»), который стал основным гидротехническим сооружением для устройства на нижней террасе набережной рокадной дороги, а также благоустроенной зоны отдыха. В 2020 году берегоукрепительное сооружение было продлено на 550 м. в сторону Краснооктябрьского района.

Проводимые сегодня работы на ул. Иркутская – Одесская — старт проекта по строительству масштабного почти пятикилометрового укрепительного сооружения в сторону Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда. Ввод этого крупного объекта, разбитого на 5 участков, поможет предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей, обезопасить более 3 тысяч человек, проживающих в этой зоне.

Следующий этап — 2,95 км берегоукрепления в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Полное завершение проекта позволит продлить рокадную дорогу и создать почти 20-километровую благоустроенную набережную. Реализованные природоохранные проекты вместе со строительством рокадной дороги, обхода Волгограда станут важными точками социально-экономического роста, дадут импульс для дальнейшего развития территорий.