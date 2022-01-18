Природный парк «Цимлянские пески» объявил о проведении межрайонного конкурса «Покормите птиц зимой», который будет проходить в рамках акции «Марафон помощи птицам».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, до 28 февраля экологи ждут от ребят — воспитанников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования работы по четырем номинациям. Участникам первой номинации необходимо изготовить съедобную для птиц «Экокормушку», второй — представить лучший отчёт о проведении межрайонного конкурса «Покормите птиц зимой», третьей — «Книжку-раскладушку «Птицы — наши друзья», четвертой — поделки на тему «Беречь и сохранять».

Необходимо помнить о главной теме конкурса — помочь птицам пережить холод и голод. По вопросам участия необходимо обращаться по тел/факс 8 (84474) 6-31-94 или по адресу: [email protected]

Отметим, что в течение зимы сотрудники семи подведомственных облкомприроды парков совместно со школьниками и их родителями на прилегающей к детсадам и школам территориях, а также на участках частных домовладений развешивают кормушки для птиц, которые постоянно пополняются хлебными крошками, семечками и сушеным ягодами.