Поликлиники региона переходят на дистанционный режим работы. Такое решение было принято в связи с резким увеличением числа заболевших ОРВИ и коронавирусом комитетом здравоохранения Волгоградской области.

Как сообщает РИАЦ, на данный момент медики ориентируются на выезды. Для этого было увеличено количество автотранспорта, разработано дополнительное штатное расписание поликлиник, и усилены кол-центры. Необходимо пояснить, что если у человека банальная простуда, ОРВИ, вирусное заболевание, не относящееся к коронавирусной инфекции, то с большой вероятностью он может заразиться COVID-19, придя в поликлинику, учитывая мощную контагиозность «омикрона». Поэтому именно такой (дистанционный) подход сейчас должен быть использован, чтоб не обрушить систему здравоохранения.

Также по предложению губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области принято решение об освобождении сотрудников с симптомами заболевания на период до 3-х дней без открытия больничного листа с сохранением заработной платы. По мнению медиков, это выгодно как для работника, так и для самого работодателя, поскольку за три дня у больного простудой пройдут такие симптомы, как першение в горле и заложенность носа. Так, человек вполне может прийти в себя и вернуться к своим обязанностям без риска заразить окружающих его коллег. А несколько оплаченных ему рабочих дней – это минимальные потери в нынешней ситуации.

Стоит отметить, что выдача электронных больничных тоже станет дистанционной. Этот вопрос облздравом уже прорабатывается.