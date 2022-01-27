Предприятия и компании используют компьютерную технику для выполнения различных задач – от поддержки интернет-магазина до формирования бухгалтерской отчетности. Конечно, нужно, чтобы все устройства работали корректно и не выдавали ошибок, которые могут стоить слишком дорого. Не только большие корпорации и государственные организации, но и небольшие кооперативы и частные предприниматели стараются установить на компьютерах программное обеспечение, способное справиться с нагрузкой и обеспечить защиту коммерческой информации.

Так, оптимальным решением будет купить виндовс 10 pro, эта операционная система адаптирована к использованию коллективом на разных устройствах. Приобретение лицензионной ОС даст несколько преимуществ:

используются новые методы шифрования – это помогает защищать конфиденциальные данные при передаче по внутренним корпоративным сетям;

спектр сетевых подключений расширен;

обеспечен удаленный доступ к документам и печатающим устройствам;

в офисе можно запускать приложения одновременно на нескольких компьютерах.

Покупателям предлагается широкий выбор пользовательских программ, так что для каждого предприятия можно подобрать тот комплект, которые отвечает требованиям и особенностям деятельности организации.

Обмен личной информации через Интернет далеко не всегда является безопасным. Повысить свою конфиденциальность в Сети и защитить важные данные помогут VPN-сервисы. По сути, они представляют собой достаточно простую программную систему, которая позволяет анонимизировать трафик и локацию пользователя.

Безопасное соединение предусматривает создание зашифрованного туннеля между клиентом и VPN-сервером. Клиентский трафик перенаправляется через удаленные серверы, что позволяет замаскировать IP-адрес пользователя. Зачастую к этому добавляется также шифрование и другие функции безопасности. Все это в комплексе делает практически невозможной идентификацию пользователя и его компьютера.

Так что использовании лицензионных программ и VPN-сервера поможет сформировать безопасную и функциональную среду для сотрудников компании. Они смогут в полной мере использовать возможности работы на компьютере, что приведет к повышению эффективности в целом. Для предприятия это выгодно, так как оно работает полностью в нормах закона и получает возможность оптимизировать рабочие процессы.