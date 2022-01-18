Жителей региона призывают совершать крещенские купания только в специально оборудованных местах. Для этого подготавливают 67 специализированных по всему региону, шесть из них будет подготовлено в Волгограде.

Как сообщает областная администрация, регион заранее стал готовиться к проведению праздника Крещения. В Волгограде купели готовят на Спартановке в районе улицы Грамши; в Краснооктябрьском районе — на территории яхт-клуба «Пилигрим»; в Дзержинском районе — на Ангарском пруду; в Кировском районе — на набережной им. В.С. Высоцкого; в Красноармейском районе — на Севастопольской набережной у монумента В.И. Ленина; в Советском районе — на Ельшанской набережной микрорайона Тулака.

Для обеспечения безопасности в ночь с 18 на 19 января возле каждой специально подготовленной купели будут дежурить спасатели, пожарные, госинспекторы ГУ МЧС России по Волгоградской области, медики, полицейские, казаки, а также добровольцы и представители регионального отделения ВОСВОД.

Спасатели Волгоградской области рекомендуют проводить обряд омовения только в специально оборудованных местах, где в случае необходимости можно будет получить квалифицированную помощь.