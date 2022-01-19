Жители и гости города могут стать пассажирами первого «читающего» троллейбуса, который курсирует по маршруту №9.

По данным РИАЦ, пассажиры смогут легко отличить троллейбус от остальных единиц общественного транспорта по специальному оформлению. Салон троллейбуса украшают плакаты и стикеры, посвящённые проекту «Книжный эмовирус», реализуемому Волгоградской ОУНБ им. М. Горького совместно с партнёрами.

А в ближайшее время на спинках сидений этого троллейбуса появятся QR-коды, которые, после сканирования смартфоном, будут перенаправлять пользователей на бесплатные электронные книги от «ЛитРес». Каждый рекомендуемый читателям автор и его конкретное произведение отобраны библиографами и библиотекарями «Горьковки».

Пассажиры смогут услышать специально записанные для них отрывки из избранных стихотворений о временах года.