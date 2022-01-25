В регионе стартует вакцинация крупнорогатого и мелко рогатого скота от ящура. В первом квартале текущего года планируется привить более 700 тысяч голов КРС и МРС. Данная мера необходима для профилактики опасного заболевания. Всего в этом году защиту от ящура получат более 2 млн голов животных. Благодаря эффективной профилактике на территории Волгоградской области случаи этого заболевания не фиксируются с 1985 года.

Как сообщает областная администрация, из-за ухудшения в соседнем Казахстане эпизоотической ситуации по ящуру, владельцам личных и фермерских хозяйств, руководителям предприятий Волгоградской области рекомендовано обратить особое внимание на соблюдение правил содержания парнокопытных животных, а также своевременно организовать иммунизацию — прививочная кампания-2022 для профилактики опасных болезней в регионе уже стартовала.

По информации комитета ветеринарии Волгоградской области, ежегодно от ящура прививают порядка 2 млн голов КРС и МРС, уже в 1 квартале 2022 года планируется обработать не менее 700 тысяч голов. Специалисты напоминают, что прививка бесплатна и доступна во всех подведомственных учреждениях.

Однако вакцинация не отменяет обязательное соблюдение других мер: приобретать корма необходимо только у надежных поставщиков из благополучных в санитарном плане территорий; регулярно обрабатывать места содержания скота; исключить допуск на территорию хозяйств посторонних лиц, завоз необработанного инвентаря. Всех вновь приобретенных животных владельцы должны зарегистрировать, а перед вводом в стадо животное должно пройти карантин.

Напомним, ящур — инфекционная болезнь вирусной природы. Болезнь наносит большой экономический ущерб. При несоблюдении определенных правил, в том числе личной гигиены, могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования — через сырое молоко и продукты его переработки, а также — через мясо. Обо всех случаях выявления животных с подозрением на ящур (язвенные образования на поверхности тела, слизистых оболочках) необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу.