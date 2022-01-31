Часть из запланированных мероприятий, посвященных Дню Победы в Сталинградской битве, пройдут в онлайн-формате. Всего ко 2 февраля планируют провести около 60 мероприятий. Те, что будут проводиться очно, пройдут при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Как сообщает РИАЦ, 1 и 2 февраля во всех районах Волгограда состоится традиционное возложение венков и цветов к воинским захоронениям и мемориалам с участием волонтеров.

2 февраля в 10:00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии будет дан старт 75-му легкоатлетическому пробегу. Участники преодолеют дистанции в 5 и 10 км. Всех спортсменов, достигших финиша, организаторы наградят памятными медалями. Мероприятие пройдет без зрителей.

В тот же день с 13:00 до 16:00 у подножия Центральной лестницы на нижней террасе набережной состоится статический показ современной колесной военной техники и техники военных лет.

В музейно-выставочных центрах и ДК состоятся фотовыставки и выставки детского рисунка, посвященные Сталинградской битве. В парках и на площадях у домов культуры 2 февраля пройдут аудиоконцерты — волгоградцы услышат музыкальные композиции военных лет.

Завершит праздничный вечер фейерверк в 21:00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии.

Администрация Волгограда просит жителей и гостей города соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками в общественных местах.