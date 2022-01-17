Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград» доводит до сведения жителей области: в связи с выпадением большого количества снега на территории региона возможны затруднения с движением спецтехники. В случае, если подъезд к контейнерным площадкам заблокирован, вывоз коммунальных отходов затруднен либо невозможен, и осуществляется при изменении ситуации.

Несмотря на возможное смещение графиков, образовавшийся в местах накопления объем ТКО будет вывезен в полном объеме. Регоператор просит жителей отнестись с пониманием и призывает не загораживать личным автотранспортом подъезды к контейнерным площадкам.

Сообщить о скоплении отходов или перебоях с вывозом можно несколькими способами: через форму обратной связи на сайте регоператора (https://citymatic.ru/feedback), в соцсетях: Инстаграм — @citymatic_volgograd, Facebook — @CitymaticVolgograd, ВКонтакте — @34citymatic или по номерам телефонов колл-центра: 8 (8442) 23-23-23 и 8 (991) 361-11-36, который работает по будням с 08:00 до 18:00.