Специалисты приступили к мероприятиям по аэрации водоемов на территории Кумылженского, Алексеевского, Нехаевского, Иловлинского, Серафимовичского районов Волгоградской области. К работам планируется привлечь специалистов рыболовного клуба и казаков. Работами будет охвачено порядка 50-ти водоемов.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, установившаяся морозная погода способствовала образованию на поверхности пойменных озёр ледяного панциря, блокирующего доступ атмосферного воздуха и кислорода. А без него, как известно, не могут жить рыбы, водные черви, пиявки, насекомые, земноводные, беспозвоночные. К тому же вода в этот период приобретает неприятный запах, становится мутной. В таких условиях возможен замор рыбы от удушья и отравления продуктами разложения. При первых признаках заморных явлений в лунках и прорубях появляется молодь рыбы, говорят специалисты.

Сотрудники природного парка «Донской» уже приступили к спасению обитателей озера Пятидесятное в Иловлинском районе. Для обеспечения аэрации воды атмосферным воздухом экологи осуществляют продувку водоёмов при помощи мотопомпы и устанавливают в пробуренные лунки пучки тростника. В январе и феврале аналогичные работы будут проведены на озёрах Дубовое, Колдаир, Жирное, Большой Ильмень.

В Усть-Медведицком парке предотвращена гибель рыбы в озерах Большое и Малое Вяжное, Волочилино; в планах — побывать еще на 13 водоемах, в том числе самых крупных: Княжное, Сарма, Долгое, Распопинское, Гудки и Летник.

В январе-феврале сотрудники природного парка «Нижнехопёрский», вооружившись необходимым оборудованием, выйдут на акватории в Кумылженском, Алексеевском и Нехаевском районах. По сложившейся традиции экологам помогут члены рыболовного клуб «Щука» и местного казачьего общества.