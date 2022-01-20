В этом году на модернизацию учреждений образования направят более 600 млн рублей из регионального бюджета. Участниками программы станут 200 городских и сельских школ.

Как сообщает областная администрация, в числе основных видов работ — замена оконных блоков, ремонт кровли, благоустройство площадок для проведения линеек, модернизация освещения в классах.

Так, только за последние годы в регионе построено пять современных школ. В настоящее время образовательные учреждения строятся в Ворошиловском и Красноармейском районах, поселке Отрадное городского округа-город Михайловка. Заключены контракты на проектирование и строительство школы на тысячу мест в Волжском, на 1280 мест — в Дзержинском районе Волгограда. Также в целом за последние семь лет в регионе построено и реконструировано 67 детских дошкольных учреждений — это позволило полностью решить вопрос очереди в детский сад для малышей от нуля до семи лет.