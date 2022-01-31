Начиная с февраля месяца все запланированные мероприятия музея-заповедника «Сталинградская битва» будут переведены в онлайн-формат. Это связанно с ухудшением эпидемической обстановки в регионе.

По данным пресс-службы музея-заповедника, музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей продолжают прием посетителей по установленному графику работы, экскурсии проводятся по предварительной записи. Контактные телефоны:

Музей-панорама «Сталинградская битва» (8442) 550-083

Мемориально-исторический музей (8442) 550-151 (доб. 1104)

Музей «Память» (8442) 386-067, (8442) 550-151 (доб. 1401)

Мамаев курган (8442) 550-151 (доб. 1010)

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 при посещении музеев, входящих в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва», необходимо соблюдать следующие правила:

− допуск посетителей в музей осуществляется при наличии у них QR-кода, подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией. Основанием для допуска также считается выданный в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненный за сутки до посещения музея. Также необходимо иметь при себе паспорт;

− лица, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны иметь при себе подлежащий учёту медицинский документ, подтверждающий факт установления медицинских противопоказаний и заверенный в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями);

− посетители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в музей только при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок и/или респираторов).