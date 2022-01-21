В регионе объявили о старте конкурса для молодых экологов. Принять участие в конкурсе приглашаются талантливые молодые люди, проявляющие интерес к инновационным экологическим технологиям и охране окружающей среды. Потенциальных участников призывают поделиться своими авторскими проектами, творческими работами, волонтерским опытом в этой сфере.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, программа Конкурса сформирована с учетом позиции Президента РФ В.В. Путина, озвученной в Послании Федеральному Собранию РФ в 2019 году: «Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодёжь».

Указанный Конкурс уникален вовлечением учащихся в деятельность, направленную на устойчивое развитие своего муниципального образования и страны в целом, посредством изучения инновационных экологических технологий и новых возможностей цифровой экономики.

Участники Конкурса представят свои авторские проекты, продемонстрируют творческие работы, поделятся волонтерским опытом по охране окружающей среды. Привлечение молодых граждан к решению задач национального проекта «Экология» позволит расширить круг заинтересованных граждан, способных активно участвовать в решении задачи устойчивого развития своего муниципального образования. С условиями участия можно ознакомиться на сайте: www.nashedostoyanie.ru Контактная информация Организационного комитета: тел. +7-963-517-27-54; +7-925-851-62-88; эл. почта: [email protected]