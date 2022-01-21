По итогам совещания оперативного штаба Волгоградской области по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции было принято решение перевести МФЦ на новый режим работы.

Как сообщает РИАЦ, уже с 1 февраля все филиалы МФЦ будут принимать посетителей исключительно по предварительной записи. Кроме того, во всех офисах не менее чем в 2 раза сократят окна приема и выдачи документов.

Решение призвано обеспечить оптимальное число посетителей в офисах, четко определять время для оказания той или иной услуги. При этом время работы многофункциональных центров сокращено не будет, так же как и перечень оказываемых услуг. Жители Волгоградской области смогут по-прежнему получать все необходимые им государственные и муниципальные услуги, но по предварительной записи.

Запись на прием в МФЦ с 1 февраля будет открываться еженедельно по субботам — на предстоящие понедельник-пятницу можно будет записаться на сайте www.mfc.volganet.ru или по телефону: 8(8442)92-40-14. Для записи будут одновременно работать 66 линий приёма звонков.