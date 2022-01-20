Ещё один маршрут общественного транспорта был скорректирован. Начиная с 20 января маршрутка №50 будет заезжать в посёлок «Верхняя Ельшанка».

Как сообщает РИАЦ, маршрут будет увеличен на 8 км. Кроме того на маршрут должны выйти дополнительно шесть микроавтобусов.

С учётом всех изменений, маршрут микроавтобусов №50 теперь выглядит таким образом: ул. им. Землячки, ул. Космонавтов, ул. им Константина Симонова, бульвар 30-летия Победы, им. Качинцев, им. Маршала Рокоссовского, ул. им. Ткачёва, ул. им. Пархоменко, ул. Невская, ул. Комсомольская, проспект Ленина, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Базисная, ул. Авиаторская, ул. Туркменская, ул. им. Тулака, ул. им. Льва Толстого, ул. Электролесовская, ул. Казахская (ул. Новосибирская, ул. Районная, ул. Чебышева), проспект университетский, ул. Песчанокопская, им. Тимирязева, ул. Качуевской, ул. им. Академика Комарова, ул. Казахская, ул. Тбилисская.

По пути следования подвижной состав будет осуществлять следующие остановки: «7 ветров», «ул. 8-й Воздушной армии», «ул. Космонавтов», «Школа №33», «Поликлиника №28», «ул. им Константина Симонова», «Школа искусств», «127-й квартал», «2-й километр», «ул. им. Демьянова», «Зигзаг», «школа №41», «ул. им. Хиросимы», «Красные казармы», «ул. Ткачёва», «Дом техники», «Комсомольская», «Медицинский университет», «Современник», «Площадь чекистов», «Торговый центр», «Гостиница южная», «Архитектурно-строительный университет», «ТЮЗ», «Памятник Североморцам», «Фабрика Царица», «ул. им. Тулака», «Завод им. Куйбышева», «Больница №7», «Аграрный университет», «ул. им. Тимирязева», «ул. Песчанокопская», «ул. Качуевской», остановка «ул. им. Комарова», «Радиоцентр», «Верхняя Ельшанка».