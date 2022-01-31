Новый онлайн-проект краеведческого музея «Это земля твоя и моя» познакомит виртуальных посетителей с народным искусством и нематериальным культурным наследием народов, исторически проживающих на территории нашего края.

Как сообщает пресс-служба музея, материалы будут публиковаться один раз в неделю на официальном сайте и в социальных сетях музея.

В течение года в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России на базе краеведческого музея пройдут выставки и мероприятия, лекции и мастер-классы, а также концерты творческих коллективов разных национальностей.

Напомним, что 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин.

Волгоградская область — является многонациональным регионом. На ее территории в мире и дружбе проживают более 150 разных народов. Это русские, татары, немцы, украинцы, армяне, евреи, калмыки, казахи, таджики, народы Дагестана, грузины, азербайджанцы, корейцы и др.. В таком порядке и шло заселение и освоение края согласно переписи населения Российской империи 1897 г. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.