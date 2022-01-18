Волгоградский областной краеведческий музей приглашает молодежь на новую познавательную программу «Тайны старинного самовара».

Как сообщает пресс-служба музея, гости музея смогут прикоснуться к истории самоварного искусства Российской империи XVIII–XX веков. Посетители увидят большую музейную коллекцию самоваров, узнают сколько существует у него форм, а также смогут попробовать разобрать и собрать самовар самостоятельно.

Кроме того, сотрудники музея раскроют участниками проекта «Пушкинская карта» секреты рецептов царицынского чая.

Программа проводится по предварительной записи по телефонам:

8 (8442)38-84-39 или 38-83-37.