Жителей и гостей города приглашают на новую пешеходную экскурсию, которую разработали сотрудники краеведческого музея. Пешеходная экскурсия «В рифме и прозе» будет проходить по центру города.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии участники узнают историю улиц, носящих имена писателей, узнают где жили известные волгоградские поэты, побывают на местах, связанных с именами А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Агашиной, А.Грибоедова, Н.Сухова и др.

Завершится экскурсионная прогулка в мемориальном музей-квартире известного советского поэта, нашего земляка Михаила Кузьмича Луконина. Здесь полностью сохранен необычный интерьер, напоминающий деревенский сруб, выполненный по эскизам самого поэта. Уникальными экспонатами являются личные вещи Михаила Луконина, которыми он пользовался, которые помнят тепло его рук. В мемориальной квартире хранятся и подарки от многочисленных знаменитых на весь мир друзей поэта, среди которых кавказский символ высочайшего уважения — бурка и папаха от Расула Гамзатова, портрет Луконина работы Ильи Глазунова, подлинный рисунок-портрет Э. Хемингуэя, подаренный Луконину вдовой американского писателя при личной встрече, детские разноцветные валенки от Маргариты Агашиной и многое другое.

Премьера экскурсии «В рифме и прозе» состоится 24 января в 15.00. Посещение возможно только по предварительной записи. Запись и все подробности по телефонам: (8442)38-84-45, 38-84-37, 8-909-381-73-54.