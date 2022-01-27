В рамках празднования 79-ой годовщины со дня победы в Сталинградской битве Волгоградский областной краеведческий музей открыл выставку «Огненная летопись Сталинграда».

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлено более 150 уникальных экспонатов из коллекции музея. В период Сталинградской битвы массово проявился героизм советских воинов, защищавших свою Родину. Посетители смогут увидеть фотографии, документы, письма, личные вещи и награды защитников Сталинграда. Посетители музея узнают о наших земляках, о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто одержал Великую Победу.

Выставка «Огненная летопись Сталинграда» будет работать до середины февраля по адресу: пр. Ленина, 7.