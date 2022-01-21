На трубопроводе, снабжающем ряд частных домов в Ворошиловском районе, произошло технологическое нарушение. Бригада «Концессий водоснабжения» выехала на место для обследования, в результате чего было выявлено, что в санитарной зоне трубопровода, за территорией землевладения абонента, расположен частный септик, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых стоков. Септик препятствует проведению восстановительных работ. Согласно строительным нормам и правилам, а также п.35 правил № 664 в зоне пролегания трубопровода запрещено строительство различных объектов, высадка растений и нахождение других посторонних предметов.

Для обеспечения возможности дальнейшего проведения восстановительных работ собственнику выдано предписание о необходимости демонтажа септика. В настоящий момент бригада «Концессий водоснабжения» производит откачку воды, чтобы начать ремонтные работы, в связи с чем часть воды попадает на рельеф.

С учётом погодных условий на данной территории будет проведена антигололедная обработка.

Дополнительно сообщаем, что жители не несут потери за излив на рельеф, поскольку платят только за то количество воды, которое прошло в дом через прибор учета.