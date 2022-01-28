В честь празднования 79-ой годовщины Победы в Сталинградской битве в Волгограде пройдет онлайн-конкурс видеороликов «Сталинград – Родина Победы!». Участникам конкурса предлагают прочитать стихи и спеть песни в честь защитников Сталинграда.

Как сообщает городская администрация, конкурс проводится в трех номинациях: «Голос Сталинградской Победы» – исполнение песен, посвященных битве на Волге, «Сталинградские строки» – исполнение литературных произведений, связанных со Сталинградской битвой. Также можно записать видеоролик с исполнением авторского произведения (стихов или эссе) о сражении, ставшем переломным в Великой Отечественной войне, его героях, ценности мира и победы (номинация «Сталинграду посвящается»).

Участником мероприятия может стать любой желающий житель Волгограда в возрасте от 3 до 25 лет. Для этого необходимо до 31 января прислать заявку на адрес электронной почты [email protected] с темой письма: «Заявка на участие в Конкурсе», а также прикрепить ссылку на видеоролик, загруженный на любой файлообменник или облачный сервис. Затем жюри проведет предварительный отбор поступивших работ и распределение по возрастным категориям: от 3 до 8 лет; от 9 до 15 лет; от 16 до 25 лет.

2 февраля на сайте https://мтв.онлайн/konkurs стартует онлайн-голосование. Волгоградцы, набравшие наибольшее количество голосов будут награждены ценными призами. Кроме того, авторы лучших работ получат возможность записи выступления в профессиональной студии. Видеоролики будут транслироваться в эфире муниципального телевидения Волгограда. Итоги конкурса жюри подведет до 1 марта.