На территории города Волгограда с 2022 года изменились условия приёма платежей за услуги водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и услуги по обращению с ТКО.

Как сообщает пресс-служба концессий, согласно постановлению Правительства РФ №1164 от 05 сентября 2019 г, в рамках которого ресурсоснабжающие организации должны изменить подход к порядку оплаты услуг компаний (такие как банки, платежные агенты и др, которые представлены в регионе по приему платежей ЖКХ от населения) и перенести оплату комиссии на своих абонентов.

Также с 2022 года приём платежей за коммунальные услуги без операционных затрат возможен:

В терминалах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» (терминалы АО «БАНК СГБ», оплата возможна как наличными средствами, так и безналичными).

Адреса и режимы работы указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов.

2. В кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47а.

Режим работы касс: пн-пт с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

3. В мобильном приложении/личном кабинете «Промсвязьбанк» картой Промсвязьбанк.

4. В мобильном приложении/личном кабинете «Почта банка» картой Почта банка.

5. В мобильном приложении/личном кабинете «ВТБ» картой ВТБ.